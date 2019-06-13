AKOM.MARKET. «АКОМ» запустил свой интернет-магазин

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-13T15:26:01+03:00

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Сайт http://akom.market/ - это дополнительный канал продаж, к которому может подключиться любой официальный партнер «АКОМ» для осуществления продаж на своей территории. В интернет-магазине представлены все линейки выпускаемых батарей «АКОМ», включая инновационный продукт «АКОМ+EFB».На данный момент проект запущен с доставкой по городам Самара и Тольятти, но в ближайшее время услуга будет расширена на территорию Приволжского федерального округа, а затем и всей России.

Таким образом, у потребителя появилась прекрасная возможность приобрести надежные проверенные аккумуляторы у официальных дилеров, а у партнеров АКОМ возможность увеличить свои продажи при помощи нового канала. При этом все новинки завода «АКОМ» будут оперативно появляться в онлайн-витрине.

В настоящее время аккумуляторами, произведенными на заводе «АКОМ» в Жигулевске, оснащается половина всех выпускаемых на территории РФ легковых автомобилей. Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Компания занимает первое место в рейтинге российских брендов-производителей АКБ и третье – среди глобальных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU