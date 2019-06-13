В Сызрани мусорный оператор «переселил» мужчину в особняк и насчитал 9 тысяч рублей за мусор

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-13T16:21:56+03:00

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Квитанции за вывоз мусора продолжают удивлять и даже шокировать жителей Самарской области. Так, недавно одному из сызранцев пришла платежка, в которой его дом в поселке Западный на 98 квадратов внезапно «вырос» до 507 квадратных метров. В связи с этим увеличилась и сумма платежа.

- Меня просто одним махом заселили в особняк. По расчетам регоператора, я должен заплатить за апрель 2299 рублей. А с учетом долга с начала года мне выставили счет в более чем 9 тысяч рублей, - передает КТВ-Луч слова мужчины.

По словам сызранца, он пошел в офис регоператора, чтобы выяснить, в чем причина ошибки и исправить ее, но так и не смог попасть на прием. Также он хотел заключить договор с полигоном, чтобы самостоятельно вывозить туда мусор и не платить регоператору. Однако в компании «ЭкоСтройРесурс» сообщили, что такая схема невозможна. Что касается ошибки в квитанции, то сведений о том, почему она возникла и когда ее будут исправлять, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU