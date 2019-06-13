2019-06-13T16:35:17+03:00
Общество

В Самаре из-за провала асфальта частично перекроют Московское шоссе

Дорогу придется вскрывать ради ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Небольшой провал появился на пересечении с улицей Авроры по направлению в городНебольшой провал появился на пересечении с улицей Авроры по направлению в городФото: Twitter.com
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В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры образовался небольшой провал. Горожане заметили наметившуюся яму перед светофором по направлению в город. В связи с этим дорогу было решено частично перекрыть для проведения ремонтных работ.

- Для аварийно-восстановительных работ на водопроводной линии диаметром 600 мм нам необходимо провести вскрытие дорожного полотна на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, - сообщили в РКС-Самара.

Ремонт планируется провести в субботу, 15 июня. В этот день начиная с 10:00 будут закрыты для проезда вторая и третья полосы дороги. Движение по ним возобновится после окончания работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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