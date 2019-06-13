Теплоэнергетики объяснили появление кипятка в озере на 5-й просеке в Самаре

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-13T16:53:25+03:00

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В Предприятии тепловых сетей прокомментировали ситуацию со сливом горячей воды в озеро Леснуха, которое находится в районе домов на 5-й просеке. Как выяснилось, причиной случившегося стала неисправная задвижка.

- Во время регулировки режимов горячего водоснабжения на центральном тепловом пункте на 5-й просеке в районе озера была выявлена неисправность на одной из задвижек. Ремонтная бригада выехала на место и устранила утечку. Сейчас тепловой пункт работает в штатном режиме, - сообщили в ПТС.

По данным представителей предприятия, данное происшествие произошло впервые и не сказалось на обеспечении горячей водой близлежащих районов. Как отмечают в ПТС, поскольку утечка произошла во время регулировки после гидравлических испытаний, то температура воды была существенно ниже нормативных 70 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU