2019-06-13T16:53:25+03:00
Общество

Теплоэнергетики объяснили появление кипятка в озере на 5-й просеке в Самаре

ЧП произошло во время регулировки режимов горячего водоснабжения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: 5proseka_stroykastopФото: 5proseka_stroykastopФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Предприятии тепловых сетей прокомментировали ситуацию со сливом горячей воды в озеро Леснуха, которое находится в районе домов на 5-й просеке. Как выяснилось, причиной случившегося стала неисправная задвижка.

- Во время регулировки режимов горячего водоснабжения на центральном тепловом пункте на 5-й просеке в районе озера была выявлена неисправность на одной из задвижек. Ремонтная бригада выехала на место и устранила утечку. Сейчас тепловой пункт работает в штатном режиме, - сообщили в ПТС.

По данным представителей предприятия, данное происшествие произошло впервые и не сказалось на обеспечении горячей водой близлежащих районов. Как отмечают в ПТС, поскольку утечка произошла во время регулировки после гидравлических испытаний, то температура воды была существенно ниже нормативных 70 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поймали с поличным: в Самаре при получении взятки в 1,3 миллиона рублей задержали двух полицейских
В Самаре бывшего директора санатория "Старт" обвинили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей
Регоператору не доплатили более 50% за вывоз мусора в Самарской области
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Третьяковская галерея культурно трансформирует пространство рядом с Фабрикой-кухней
В Самаре из-за провала асфальта частично перекроют Московское шоссе
Жители Самары смогли побывать на экологической экскурсии
В Самарской области с 15 мая утонули уже девять человек
Гулял и пел песни: в Самаре мужчина устроил променад в костюме Адама по Металлургу
"Неземная красота": в Самаре в Ботаническом саду зацвели растения-космонавты
В Сызрани мусорный оператор «переселил» мужчину в особняк и насчитал 9 тысяч рублей за мусор
AKOM.MARKET. «АКОМ» запустил свой интернет-магазин
Лекарства на полу и отсутствие уборки: в Тольятти аптека работала в условиях антисанитарии
Восточные танцы и мастер-классы для художников: в "Крутых Ключах" отметили праздник двора
Сборная Куйбышевского НПЗ вернулась с медалями
В Самарской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов
Под Самарой пройдет масштабная выставка оружия и военной техники
В Самаре в конце лета состоится ежегодный фестиваль цветов
В Сызрани нашелся пропавший 10-летний мальчик
В Тольятти 20 школ уличили в нарушении порядка информирования участников ЕГЭ
В Самаре 15 июня перекроют дороги и пустят автобусы к кладбищам
Жителям города предлагают льготные "квартиры для самарской семьи"