В Самаре бывшего директора санатория "Старт" обвинили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей
В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора санатория «Старт» Сергея Мельникова. Мужчину обвиняют в «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжелые последствия». Ущерб от его действий оценили в 55 миллионов рублей.
Как считает следствие, с 2007 по 2014 годы он сдавал помещения санатория «Старт» фирме «Базис Плюс», которая принадлежала ему же. Стоимость аренды при этом была занижена, об этом сообщает телеграм-канал «Самарское обозрение».
В действиях экс-управленца силовики усмотрели признаки преступления и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Справка КП:
Санаторий «Старт» входит в комплекс санаторно-курортных учреждений на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Осенью 2017 года директора санатория Сергея Мельникова сменил Михаил Егоров, сын бывшего соучредителя.
ИСТОЧНИК KP.RU