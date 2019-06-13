В Самаре бывшего директора санатория "Старт" обвинили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-13T18:18:01+03:00

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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора санатория «Старт» Сергея Мельникова. Мужчину обвиняют в «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжелые последствия». Ущерб от его действий оценили в 55 миллионов рублей.

Как считает следствие, с 2007 по 2014 годы он сдавал помещения санатория «Старт» фирме «Базис Плюс», которая принадлежала ему же. Стоимость аренды при этом была занижена, об этом сообщает телеграм-канал «Самарское обозрение».

В действиях экс-управленца силовики усмотрели признаки преступления и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Справка КП:

Санаторий «Старт» входит в комплекс санаторно-курортных учреждений на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Осенью 2017 года директора санатория Сергея Мельникова сменил Михаил Егоров, сын бывшего соучредителя.

ИСТОЧНИК KP.RU