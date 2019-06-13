2019-06-13T21:46:41+03:00
Звезды

Актер театра и кино Игорь Миркурбанов пригласил самарцев на фестиваль “Дикая Мята”

Исполнитель главной роли спектакля “Ай Фак. Трагедия” станет одним из ведущих фестиваля в этом году
Евгения ВАСИНА
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Проект сцены фестиваля "Дикая мята"Проект сцены фестиваля "Дикая мята"
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28-30 июня в Тульской области пройдет крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России - фестиваль «Дикая Мята». Накануне творческая группа фестиваля выпустила анонсирующий киноролик, в котором снялся Игорь Миркурбанов - актер театра МХТ и исполнитель главной роли Порфирия Петровича (искусственного интеллекта) в спектакле Константина Богомолова “Ай Фак. Трагедия”.

Текст ролика написал один из самых популярных современных российских писателей-фантастов Вадим Панов. Искусственный интеллект Порфирий Петрович, главный герой романа Виктора Пелевина «iPhuck 10» и спектакля Константина Богомолова, стал главным персонажем киноролика. В этом образе в ролике и предстал Игорь Миркурбанов. В ролик вошли кадры, снятые на фестивале «Дикая Мята».

Дикая Мята 2019 Трейлер. Дикая Мята крупнейший независимый опен-эйр страны. Билеты на Дикую Мяту : https://mintmusic.ru/buy-ticket/bilety-na-festival/ 28-30 июня, Тульская область (140 км от Москвы) Автор текста: Вадим Панов Исполнитель главной роли: Игорь Миркурбанов Продюсер: Андрей Клюкин Режиссер: Юрий Рябушко Ассистент: Александра Кутурга

Образ был выбран продюсером фестиваля не случайно: тема «Дикой Мяты» этого года – взаимодействие человека и искусственного интеллекта. «Порфирий Петрович» станет виртуальным ведущим фестиваля наряду с основными ведущими главной сцены. Как отметил продюсер фестиваля Андрей Клюкин, “зрители будут удивлены тем, что они увидят и услышат”. Также он рассказал, что главная сцена в этом году будет “в полтора раза больше прошлогодней, супертехнологичной и интерактивной, её адаптируют под музыкальный контент и время дня, она будет состоять из множества экранов”, а искусственный интеллект в лице Порфирия Петровича будет “анализировать профили тех, кто приезжает на фестиваль, данные о посещаемости фестивального поля и философствовать”.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

Справка КП:

Игорь Миркурбанов актёр театра и кино, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная турандот».

Публикуется на условиях инфопартнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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