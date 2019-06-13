Брак признать недействительным: в Тольятти прокуратура пытается разрушить фиктивную «семью»

СЕГОДНЯ 21:03 2019-06-13T21:03:31+03:00

Невеста хорошо заплатила жениху за штамп в паспорте Фото: "КП" Архив

Супруги виделись всего два раза: при подаче заявления и в день торжественное регистрации брака

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Прокуратура Тольятти выявила фиктивный брак местного жителя с иностранкой. Союз был заключен 30 января 2019 года. Жених - 33-летний гражданин Российской Федерации, невеста - 31-летняя гражданка Республики Таджикистана. Брак зарегистрировал Дворец бракосочетания Тольятти Управления ЗАГС Самарской области. Однако, при проведении проверки установлено, что «молодожены» никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей не имеют.

Известно, что молодоженов познакомил гражданин Таджикистана, который вместе с женихом работал в пригороде. Он предложил за 10 000 рублей оформить с девушкой фиктивный брак, чтобы упростить ей получение российского гражданства.

В день подачи заявления невеста передала 10 тысяч рублей, а в день свадьбы еще 10 тысяч рублей. Молодые люди виделись только два раза. Где сейчас невеста – неизвестно.

- Согласно ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации РФ в случае заключения фиктивного брака прокурор вправе требовать признание брака недействительным, - сообщили в ведомстве.

Теперь прокурор Тольятти обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным

ИСТОЧНИК KP.RU