Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов»
Самедов подпишет годичный контракт с самарским футбольным клубом
Фото было сделано в январеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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34-летний футболист Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». Как сообщает Sport24, полузащитник подпишет контракт с клубом на один сезон.
Напомним, Александр Самедов пришел в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе года на правах свободного агента. В разное время он выступал за «Динамо», «Локомотив», «Москву» и сборную России.
ИСТОЧНИК KP.RU