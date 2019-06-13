2019-06-13T21:14:42+03:00
Спорт

Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов»

Самедов подпишет годичный контракт с самарским футбольным клубом
Евгения ВАСИНА
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Фото было сделано в январеФото было сделано в январеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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34-летний футболист Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». Как сообщает Sport24, полузащитник подпишет контракт с клубом на один сезон.

Напомним, Александр Самедов пришел в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе года на правах свободного агента. В разное время он выступал за «Динамо», «Локомотив», «Москву» и сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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