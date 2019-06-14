Патриотом будет! Первый в стране ребенок в День России родился в Самаре

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-14T07:02:49+03:00

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В День России самый первый ребенок в стране родился в Самаре, в роддоме горбольницы им. Семашко. Виктория Лебедева сама из Суходола Сергиевского района, но рожать она решила в одном из старейших роддомов Самары, где помогают появиться в том числе и недоношенным детям.

- Здорово, что он родился в такой большой праздник. Мы патриоты своей страны, будем и ему прививать любовь к Родине, - рассказала с улыбкой Виктория.

Мальчика уже решили назвать Дмитрием. С успешным появлением малыша на свет молодую маму поздравил министр здравоохранения региона Михаил Ратманов, который подарил Виктории также сертификат на покупку детских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU