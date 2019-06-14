В Чапаевске пенсионерку отправили на 10 лет в колонию за сбыт героина

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-14T07:37:19+03:00

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Суд Чапаевска вынес приговор 71-летней местной жительнице, которая обвинялась в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

- Было установлено, что в декабре 2017 и в январе 2018 года пенсионерка дважды сбыла героин массой о,4 г и 1,19 г. Кроме того, в доме женщины были найдены более 50 свертков с наркотиками общей массой 150 г, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде 10 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU