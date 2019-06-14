В Самаре на набережной будут учить латинским танцам и хип-хопу

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-14T08:07:01+03:00

Мастер-классы по танцам пройдут уже в эти выходные, 15 и 16 июня Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

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В эти выходные, 15 и 16 июня, в Самаре на набережной реки Волги стартуют танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России». Они будут проходить на Некрасовском и Маяковском спусках с 18:00 до 21:00.

- Ведущие танцевальные школы города проведут на набережной для всех желающих мастер-классы по латинским танцам и хип-хопу. А музыканты представят гостям мероприятия программы в различных жанрах, - рассказали в администрации Самары.

Как отмечают в мэрии, эти арт-площадки будут работать и в дальнейшем — еженедельно по выходным. Принять участие в проекте «Культурное сердце России» и показать свои таланты смогут все желающие, для этого нужно направить предложение по участию по адресу: gorkultura@samadm.ru, или позвонить по телефонам: 340-20-22, 340-20-23.

ИСТОЧНИК KP.RU