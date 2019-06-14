2019-06-14T08:35:10+03:00
Происшествия

В Самарской области сотрудник фирмы по продаже напитков не донес до кассы более 800 тысяч рублей

За присвоение чужих денег мужчине грозит длительный срок
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время нечистый на руку сотрудник фирмы окажется на скамье подсудимыхВ ближайшее время нечистый на руку сотрудник фирмы окажется на скамье подсудимыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы денег сотрудником одной из организаций, которая занимается реализацией напитков и слабоалкогольной продукции. Как выяснилось, 37-летний уроженец Карагандинской области, а ныне житель Кинеля, используя свое служебное положение, «умыкнул» более 800 тысяч рублей.

- Было установлено, что зимой 2016 года мужчина устроился в структурное подразделение фирмы в селе Пестравка на должность торгового представителя. А с конца августа по начало 2017 года он присвоил себе 835 355 рублей, не передав эту сумму в кассу, чем причинил работодателю крупный ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Его уголовное дело уже передали на рассмотрение служителям Фемиды. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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