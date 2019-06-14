Июнь в Самарской области побил рекорд низких температур
Ночь на пятницу, 14 июня, в Самарской области выдалась довольно холодной. Температура воздуха в некоторых районах региона опустилась так низко, что побила рекорд 20-летней давности. Экстремально низкие температуры были зафиксированы в Авангарде и Челно-Вершинах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
- В Авангарде 14 июня минимальная температура воздуха составила 1,1°С, а в Челно-Вершинах столбики термометров показали 1,6°С. Последний раз так холодно там было в 1999 году, - рассказали синоптики.
По их данным, в Авангарде отклонение от предыдущего значения минимума температуры составило 0,1°С, а в Челно-Вершинах: 1,8°С. Отметим, что ночь на субботу, 15 июня, тоже ожидается достаточно прохладной. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах 6...11 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU