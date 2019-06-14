2019-06-14T09:57:07+03:00
Общество

В Тольятти приставы забирали у пенсионеров-должников половину пенсии

Оставшаяся часть суммы была значительно ниже прожиточного минимума
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры обязали приставов снизить размер взимаемого с должников процентаПрокуроры обязали приставов снизить размер взимаемого с должников процентаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тольятти прокуроры нашли нарушения в работе судебных приставов. Как выяснилось, они удерживали слишком большой процент задолженности с доходов пенсионеров.

- Проверка показала, что приставы-исполнители удерживали с пенсий должников 50% денежных средств. При этом оставшаяся часть средств была ниже прожиточного минимума, что повлекло нарушение прав граждан, - сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Надзорное ведомство направило в адрес руководителя регионального УФССП представление с требованием устранить нарушения. Все они были рассмотрены и удовлетворены. Процент удержания денег с пенсий должников был снижен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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