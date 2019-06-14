В Самарскую область прибудет копия бронекатера «БК-73» времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-14T10:15:01+03:00

Увидеть судно и побывать на нем смогут жители Сызрани, Тольятти и Самары

Изменить размер текста: A A

В этом воскресенье, 16 июня, в Самарскую область приплывет бронекатер «БК-73» - точная копия одноименного корабля образца 1938 года, который участвовал в боях Великой Отечественной войны.

- Судно идет по маршруту Керчь — Тольятти. Оно уже побывало в Ростове-на-Дону, Волгограде и в Саратовской области. В каждом населенном пункте проводились военно-патриотические мероприятия. Также все желающие могли посетить бронекатер, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что в составе экипажа - представители реконструкторских клубов в обмундировании времен Великой Отечественной войны и начальник пресс-службы облГлавка, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн в форме сотрудника милиции 1943 года. В Самарской области бронекатер будет двигаться по следующему расписанию: 16 июня в 22:00 — турбаза «Удача» в Обшаровке, 17 июня в 10:00 — Сызрань, 18 июня 8:00 — Самара, 19 июня 10:00 — Тольятти. В Сызрани бронекатер проведет 4 часа, а в Самаре — 8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU