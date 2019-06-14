2019-06-14T11:01:25+03:00
Общество

В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать

Жительница Автограда привлекла внимание стражей порядка, а те уже и изловили «бегуна»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря девушке грабителя задержали и завели на него уголовное дело / Фото: МедиаПотокБлагодаря девушке грабителя задержали и завели на него уголовное дело / Фото: МедиаПоток
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В Тольятти наградили 28-летнюю местную жительницу, которая помогла в задержании преступника. Девушка заметила, как грабитель вырвал из рук пожилой женщины сумку и скрылся в ближайшем дворе. Она не растерялась и бросилась в погоню, призывая окружающих на помощь.

- Все произошло в начале июня в Центральном районе города. Благодаря девушке сотрудники Росгвардии, которые находились на патрулировании, вовремя среагировали и успели поймать преступника. Задержанным оказался 30-летний житель Тольятти, который ранее был судим за кражу, - сообщил в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей. Что касается бесстрашной девушки, то на днях начальник У МВД по Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов лично вручил ей благодарственную грамоту и поблагодарил за бдительность и отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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