Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-14T11:50:14+03:00

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В субботу, 15 июня, в Сызрани стартуют Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы 4-кратного чемпиона Олимпийских игр Алексея Немова. По традиции на открытие турнира приедет и сам легендарный спортсмен.

- Выдающиеся достижения Алексея Немова являются ориентиром для многих юных спортсменов. Очень ценно, что он передает свой уникальный победный опыт молодому поколению гимнастов, отдельное спасибо ему за это. Кстати, не все знают, что первая золотая медаль Алексея Немова, с которой начался его путь к успеху, была получена именно в Сызрани. Уверен, что имена сызранских гимнастов тоже будут звучать на мировом уровне, прославлять и родной город, и регион, и нашу страну, - отметил депутат Госдумы РФ Евгений Серпер, при поддержке которого проходят соревнования.

Торжественное открытие турнира, который проходит в Сызрани уже девятый раз, состоится 15 июня в 12:00 в ФОК «Надежда». В этот же день гимнасты сразятся в командном и личном многоборьях. В воскресенье, 16 июня, спортсмены будут бороться на отдельных снарядах. Предполагается, что на соревнования приедут команды из Москвы, Казани, Астрахани, Пензы, Владимира, Челябинска, Саранска, Ульяновска и Тольятти. Также участие в турнире примут две сызранские команды. Всего он соберет около 70 сильнейших гимнастов России. Вход на соревнования будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU