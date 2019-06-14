Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-14T11:49:08+03:00

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Подводный охотник из Самарской области похвастался первым в этом году увесистым уловом. На днях он выловил из Волги сома весом 70 кг. Об этом мужчина сообщил на одном из рыбацких форумов.

- Мы были на рыбалке вместе с товарищем. В какой-то момент я услышал, как он зовет на помощь. Залез в лодку, поднял якорь и полетел к нему как ракета. Он передал мне для перезарядки ружье, а я ему свое отдал, чтобы добил. Эхолот показал глубину 13 метров, - рассказал мужчина.

По его словам, чтобы поднять трофейного сома в лодку, им понадобилось минут пять. Как отмечает мужчина, рыбалка прошла в момент окончания нерестового запрета и нарушения закона не было. Как в дальнейшем мужчины распорядились своим уловом, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU