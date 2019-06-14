2019-06-14T12:01:11+03:00
Общество

Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание

Застройщик жилого района взял на себя обязательства по строительству около 70 ретрансляторов
Поделиться:
Участок под строительство освободили от старых антеннУчасток под строительство освободили от старых антенн
Изменить размер текста:

Строительство жилого микрорайона «Новая Самара» способствовало скорейшему переходу региона с аналогового на цифровое телевещание.Компания ООО «Финстрой» заключила договор аренды земельного участка сроком на 49 лет при этом выкупив 16 объектов недвижимого имущества, ранее принадлежащего системе телерадиовещания Российской Федерации. Землю, которую передали застройщику ранее находилась в федеральной собственности и не относилась к категории «лесного фонда».

- Мы подписали тройственное соглашение с руководством телерадиовещания Российской Федерации и Администрацией Правительства Самарской области по строительству около 70-ти ретрансляторов, которые помогли нашему региону в установленные федеральным центром сроки перейти от аналогового на цифровое телерадиовещание. Старые антенны были демонтированы, что существенно оздоровило экологическую обстановку поселка Мехзавод. Свои обязательства мы выполнили в полном объеме. Мы горды, что участвовали в государственной программе стратегического значения! - сообщили в пресс-службе ГК «Финстрой».

Теперь же земельный участок, освобожденный от морально устаревших антенн по передаче аналогового телевизионного сигнала, на котором ведется строительство «Новой Самары» предназначен для ведения строительства 10-ти и 16-ти многоквартирными этажными домами (зона «Ж-4» по карте правового зонирования).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать
Готов на 70%: в Самаре детсад на Ратнера достроят к концу 2019 года
В Самарскую область прибудет копия бронекатера «БК-73» времен Великой Отечественной войны
В Тольятти приставы забирали у пенсионеров-должников половину пенсии
В Самаре силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия
В Чапаевске пенсионер на иномарке сбил 7-летнего велосипедиста
В Сызрани сильный ветер унес девушку на кайтсерфе далеко в Волгу
Июнь в Самарской области побил рекорд низких температур
В Самарской области сотрудник фирмы по продаже напитков не донес до кассы более 800 тысяч рублей
В Самаре на Промышленности молодой водитель Volkswagen протаранил световую опору
В Самаре на набережной будут учить латинским танцам и хип-хопу
В Чапаевске пенсионерку отправили на 10 лет в колонию за сбыт героина
Патриотом будет! Первый в стране ребенок в День России родился в Самаре
Отомстила всем мужикам: любитель "клубнички" из Сызрани обнаружил в интернете интим-видео с собой в главной роли
На коляске до пляжа не доедешь! В Самаре на 61 маршруте не заметили низкопольных автобусов
Дмитрий Комбаров будет играть за «Крылья Советов»
Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов»
Брак признать недействительным: в Тольятти прокуратура пытается разрушить фиктивную «семью»
Актер театра и кино Игорь Миркурбанов пригласил самарцев на фестиваль “Дикая Мята”
Поймали с поличным: в Самаре при получении взятки в 1,3 миллиона рублей задержали двух полицейских
В Самаре бывшего директора санатория "Старт" обвинили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей
Регоператору не доплатили более 50% за вывоз мусора в Самарской области