Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-14T12:01:11+03:00

Застройщик жилого района взял на себя обязательства по строительству около 70 ретрансляторов

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Строительство жилого микрорайона «Новая Самара» способствовало скорейшему переходу региона с аналогового на цифровое телевещание.Компания ООО «Финстрой» заключила договор аренды земельного участка сроком на 49 лет при этом выкупив 16 объектов недвижимого имущества, ранее принадлежащего системе телерадиовещания Российской Федерации. Землю, которую передали застройщику ранее находилась в федеральной собственности и не относилась к категории «лесного фонда».

- Мы подписали тройственное соглашение с руководством телерадиовещания Российской Федерации и Администрацией Правительства Самарской области по строительству около 70-ти ретрансляторов, которые помогли нашему региону в установленные федеральным центром сроки перейти от аналогового на цифровое телерадиовещание. Старые антенны были демонтированы, что существенно оздоровило экологическую обстановку поселка Мехзавод. Свои обязательства мы выполнили в полном объеме. Мы горды, что участвовали в государственной программе стратегического значения! - сообщили в пресс-службе ГК «Финстрой».

Теперь же земельный участок, освобожденный от морально устаревших антенн по передаче аналогового телевизионного сигнала, на котором ведется строительство «Новой Самары» предназначен для ведения строительства 10-ти и 16-ти многоквартирными этажными домами (зона «Ж-4» по карте правового зонирования).

ИСТОЧНИК KP.RU