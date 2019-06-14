2019-06-14T12:39:11+03:00
Общество

Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире

Девушка решила избавится от лишних объемов на руках и ногах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Мария КохноФото: Мария КохноФото: Instagram.com
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Бывшая участница известного шоу «Дом-2» из Самары Мария Кохно решила подкорректировать свою фигуру. Ее не устраивают «лишние отложения» на руках и ногах, поэтому она обратилась в клинику. При этом мало того, что она намерена сделать операцию, она еще и хочет показать ее в прямом эфире.

- Мне нужно убрать лишний жир с рук и ног. Врач вник в суть моей проблемы и сказал, что есть показания, чтобы сделать липосакцию. Скорее всего будем делать под местным наркозом. Пожелайте мне удачи и скажите: хотите операцию в прямом эфире? - написала Мария в своем Инстаграме.

Подписчики звезды «Дома-2» в большинстве своем начали отговаривать ее от операции, уверяя девушку, что она и так выглядит очень привлекательно и соблазнительно. Однако нашлись и те, кто поддержал решение Марии Кохно. Некоторые поклонники даже заявили, что не прочь проследить за ходом операции в режиме онлайн. Пока свое окончательное решение девушка не озвучила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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