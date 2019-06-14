2019-06-14T12:57:51+03:00
Общество

Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного

Отходы в мешках переправляют на специальных суднах через реку
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мусор вывозят с турбаз на правом берегу Волги / Фото: "ЭкоСтройРесурс"Мусор вывозят с турбаз на правом берегу Волги / Фото: "ЭкоСтройРесурс"
Изменить размер текста:

Самарский региональный оператор по обращению с ТКО начал вывозить мусор с турбаз на правом берегу Волги и острова Поджабный. На данный момент «ЭкоСтройРесурс» заключил соответствующие договоры с 20 базами отдыха, еще несколько договоров находятся в стадии заключения.

- Вывоз мусора из мест отдыха производится по воде. Отходы в мешках загружаются на плавсредства и переправляются на левый берег Волги, где их потом перемещают в мусоровоз, - сообщили в пресс-службе регоператора.

По данным компании, к настоящему времени из-за Волги было вывезено уже 100 кубических метров мусора. Работа эта будет продолжена и дальше, поскольку лето только началось, а именно в это время на правом берегу Волги заметно увеличивается число отдыхающих и как следствие — количество мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"
В Самаре начался суд над полковниками ФСБ Гудованым и Чермашенцевым
В Красноглинском районе Самары к осени благоустроят 11 дворов
Вынесли технику и продукты: в Самарской области осудили налетчиков на почтовое отделение
В Сызранском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и «повстречался» с деревом
Самара вошла в топ-10 городов с высокой средней зарплатой медиков
Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти
В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать