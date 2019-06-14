Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-14T12:57:51+03:00

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Самарский региональный оператор по обращению с ТКО начал вывозить мусор с турбаз на правом берегу Волги и острова Поджабный. На данный момент «ЭкоСтройРесурс» заключил соответствующие договоры с 20 базами отдыха, еще несколько договоров находятся в стадии заключения.

- Вывоз мусора из мест отдыха производится по воде. Отходы в мешках загружаются на плавсредства и переправляются на левый берег Волги, где их потом перемещают в мусоровоз, - сообщили в пресс-службе регоператора.

По данным компании, к настоящему времени из-за Волги было вывезено уже 100 кубических метров мусора. Работа эта будет продолжена и дальше, поскольку лето только началось, а именно в это время на правом берегу Волги заметно увеличивается число отдыхающих и как следствие — количество мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU