Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-14T13:26:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа на днях собрались в стрелковом комплексе "Ловчий плюс" в Тольятти. Там бойцы под руководством полковника Виктора Архарова учились быстро стрелять.

- На нашей базе проходило обучение сотрудников отделов специального назначения современным методикам проведения занятий по огневой подготовке и приемам скоростной стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина в составе групп в период выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств, - объяснили в пресс-службе УФСИН Самарской области.

Сборы длились пять дней. За это время участники знакомились с правилами безопасности при обращении с пистолетом и автоматом, обучались основам меткого выстрела и стрельбе из различных положений, тренировались в медленной стрельбе с одной и двух рук. Работали в паре и тройках. Занятия проводили опытные инструкторы. По окончании все участники сдали выходной стрелковый тест. Руководство ФСИН страны высоко оценило прошедшие сборы.

В завершении мероприятия врио начальника регионального УФСИН Денис Шматов поблагодарил организаторов за проделанную работу и отметил, что теперь полученные знания сотрудники подразделений специального назначения смогут передать своим сослуживцам на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU