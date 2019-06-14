2019-06-14T13:38:02+03:00
Общество

Самара вошла в топ-10 городов с высокой средней зарплатой медиков

Несмотря на высокое положение, за последний год этот показатель в столице региона снизился на 7,7%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Как выяснилось, ожидания самарских медиков по зарплате на 18% ниже предлагаемой суммыКак выяснилось, ожидания самарских медиков по зарплате на 18% ниже предлагаемой суммыФото: Архив "КП"
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Самара попала в десятку городов по величине средней зарплаты в вакансиях для медицинских работников. Областная столица заняла 10 место рейтинга с величиной 32,8 тысяч рублей. Несмотря на столь высокое место в топе, за год средняя зарплата в городе снизилась на 7,7%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито. Работа».

- Согласно исследованию, медики ожидают увидеть зарплату как минимум в 26,9 тысяч рублей. Эта сумма на 18% меньше, чем предлагают работодатели, - отмечают аналитики.

Также исследователи выяснили, что за последний год в Самаре заметно снизилось число вакансий для медицинских работников. Этот показатель упал на 10,4%. А вот в Тольятти, который тоже попал в рейтинг городов с довольно высокой средней зарплатой медработников, ситуация складывается намного лучше. Пусть Автоград и занимает вторую строчку с конца списка, но динамика по зарплатам и медработникам куда более положительная, чем в Самаре. Так, средняя зарплата медиков в Тольятти составляет 25,2 тысячи рублей. За минувший год она подросла на 6,5%. Кроме того, в Автограде на 8,3% увеличилось число вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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