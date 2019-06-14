2019-06-14T13:55:06+03:00
Происшествия

В Сызранском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и «повстречался» с деревом

В результате аварии пострадали три человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Машина получила серьезные механические поврежденияМашина получила серьезные механические поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 13 июня, около 5:00 на трассе М-5 «Урал» - Радужный в Сызранском районе произошла серьезная авария. Там водитель автомобиля «Лада Приора» с номерами Ульяновской области влетел в дерево.

- 31-летний автомобилист двигался со стороны дороги М-5 в направлении поселка Радужный. На 7 км этой трассы он не выбрал безопасную скорость и не обеспечил постоянный контроль за движением транспорта, в результате чего вылетел в кювет и врезался в дерево. После этого мужчина скрылся с места ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадали три человека: водитель и две его пассажирки. Все они самостоятельно обратились в больницу. Мужчину госпитализировали с травмой ноги, 18-летнюю девушку оставили в стационаре с травмой головы, а 20-летнюю девушку после осмотра направили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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