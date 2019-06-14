Вынесли технику и продукты: в Самарской области осудили налетчиков на почтовое отделение

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-14T14:16:35+03:00

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В Красноармейском районе суд вынес приговор двоим мужчинам, которые обвинялись в нападении на почтовое отделение в поселке Братский.

- Налет был совершен в октябре 2018 года. Двое мужчин, скрыв лица под трикотажными шапками с прорезями для глаз, ворвались в помещение, повалили на пол начальницу почтового отделения и похитили более 26 тысяч рублей из кассы. Также их добычей стали бытовая техника, продукты питания и другие товары на общую сумму 46 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Один из них проведет в колонии строгого режима 3,5 года, а второй — 3 года 8 месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU