2019-06-14T14:36:07+03:00
Общество

В Красноглинском районе Самары к осени благоустроят 11 дворов

Сейчас работы ведутся в районе дома № 11 на улице Академика Кузнецова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств и дворов. Так, в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок 50 дворовых территорий во всех районах города. В Красноглинском районе Самары, к примеру, планируется обновить 11 дворов: Сергея Лазо, 46А; Красноглинское шоссе, 17, 19, 23; поселок Мехзавод, квартал 6, дома 4 и 5, квартал 12, дом 6, 13 квартал, дом 9, 15 квартал, дом 7, 16 квартал, дом 12; Академика Кузнецова, 11; Крайняя, 6; Коптевская, 1.

- Сейчас работы идут в 6 из 11 дворов. В частности, во дворе дома № 11 по улице Академика Кузнецова ведутся подготовительные работы перед установкой детской и спортивной площадок, - сообщили в администрации Самары.

Как отмечают в мэрии, на площадках будет уложено травмобезопасное покрытие. Также во дворе установят новые скамейки, урны и обустроят освещение. Завершить все работы по благоустройству дворов планируется до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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