В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров. С 15 по 21 июня в регионе будет по-прежнему действовать высокий - 5 класс - опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Напомним, что во время действия особого противопожарного режима запрещается посещать леса, заезжать туда на машинах и мотоциклах; разводить в лесах костры; поджигать сухую траву на полях или на полянах в лесу. Также в лесах запрещается бросать непотушенные сигареты или спички и использовать пиротехнику.
О всех случаях лесных пожаров жители региона могут сообщать по телефонам прямой линии лесной охраны: 800-100-94-00 и диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области: (846) 231-00-63 (круглосуточно). В случае ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.
ИСТОЧНИК KP.RU