В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-14T15:58:04+03:00

В регионе с 15 по 21 июня будет действовать 5 класс опасности лесных пожаров Фото: Архив "КП"

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В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров. С 15 по 21 июня в регионе будет по-прежнему действовать высокий - 5 класс - опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима запрещается посещать леса, заезжать туда на машинах и мотоциклах; разводить в лесах костры; поджигать сухую траву на полях или на полянах в лесу. Также в лесах запрещается бросать непотушенные сигареты или спички и использовать пиротехнику.

О всех случаях лесных пожаров жители региона могут сообщать по телефонам прямой линии лесной охраны: 800-100-94-00 и диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области: (846) 231-00-63 (круглосуточно). В случае ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU