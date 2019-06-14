Крупный пожар в Тольятти: загорелся ангар на Южном шоссе

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-14T17:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошел крупный пожар. Там на Южном шоссе, 122 загорелся ангар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:15. Через три минуты был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2". В здании людей нет. Эвакуация не проводилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар был локализован в 17:45. По словам горожан, над ангаром сейчас поднимается большой столб черного дыма, который виден почти со всех районов Автограда.

ИСТОЧНИК KP.RU