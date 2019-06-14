2019-06-14T18:21:53+03:00
Общество

Реставрация синагоги в Самаре: в здании восстанавливают кирпичную кладку стен

Полностью завершить все работы в памятнике архитектуры должны в 2021 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самаре продолжаются реставрационные работы в здании хоральной синагоги 1909 года постройки. Сейчас в объекте культурного наследия регионального значения проводится реставрация кирпичной кладки.

- К настоящему времени был завершен демонтаж поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши, а также была убрана часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода. На данный момент проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки на уровне первого этажа на северном и южном фасадах, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Согласно графику работ, в этом году подрядчик должен завершить в здании противоаварийные работы, в том числе укрепить стены, отреставрировать кирпичную кладку наружных стен, а также обустроить временные свайные фундаменты, шпунтовые ограждения и кровлю над лестницами. В 2020 году планируется сделать монолитную плиту фундамента, колонны, стены подвала и завершить устройство кровли и наружных инженерных сетей. Полностью же закончить реставрацию синагоги должны в 2021 году. В этому времени в здании будет проведена внутренняя отделка, обустроены интерьеры и внутренние инженерные коммуникации, а также будет благоустроена прилегающая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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