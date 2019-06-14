Уложили первый слой: в Самаре ремонт улицы Победы завершен на 50%

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-14T19:30:48+03:00

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В Самаре полным ходом идет ремонт улицы Победы на участке от проспекта Кирова до улицы Елизарова. На данный момент работы там выполнены уже наполовину. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Дорожники сняли старый асфальт и уже уложили первый выравнивающий слой нового покрытия. Верхний слой они начнут укладывать в течение недели. Также рабочие сейчас заканчивают установку бордюров, обустраивают вдоль улицы новые парковочные карманы и приступили к замене тротуарного покрытия, - рассказали в мэрии.

Чтобы не мешать движению, дорожники выполняют основные работы по ночам, днем они трудятся над обновлением тротуаров. Что касается асфальта между трамвайных путей, то эти работы планируется выполнить в сентябре. Полностью же закончить ремонт улицы Победы подрядчик должен к 31 октября этого года. Добавим, что после сдачи объекта в эксплуатацию ему, согласно контракту "трехлетнего жизненного цикла", еще и предстоит содержать улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU