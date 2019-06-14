2019-06-14T21:38:36+03:00
Происшествия

Самарскому полковнику Вере Рабинович поменяли статью обвинения и продлили срок ареста

Экс-начальнику отдела ГСУ придется провести в СИЗО еще два месяца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Веру Рабинович больше не считают мошенницей, но теперь ей грозит более тяжелое наказаниеВеру Рабинович больше не считают мошенницей, но теперь ей грозит более тяжелое наказаниеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Куйбышевский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, полковнику Вере Рабинович. Ей предстоит провести в СИЗО еще два месяца - до 17 августа, сообщили в суде.

Также стало известно, что Вере Рабинович изменили статью обвинения. Сначала ей вменялось мошенничество в крупном размере, а теперь - получение взятки. Если вина бывшей сотрудницы облГлавка по данному факту будет доказана, то ей будет грозить уже более тяжелое наказание - лишение свободы не на 10, а на 15 лет.

Напомним, Веру Рабинович задержали в декабре 2018 года при получении от посредницы — Жанны Назаровой — 2,5 млн рублей. Как полагают следователи, это была первая часть суммы, которая предназначалась для того, чтобы начальник отдела ГСУ поспособствовала в направлении некого уголовного дела в суд. Деньги, которых изначально было 10 млн рублей, через еще одного посредника — Виталия Прокофьева — передал потерпевший по делу. Поначалу следователи полагали, что Вера Рабинович не могла помочь потерпевшему, поэтому ее обвинили в мошенничестве, однако теперь, вероятно, в деле появились новые подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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