Самарские легкоатлеты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 22:02 2019-06-14T22:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жуковском прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике "Кубок Подмосковья". В нем приняли участие спортсмены со всей страны, в том числе и из Самарской области. Наши легкоатлеты, а также те, кто выступал за губернию параллельно с другим регионом, достойно выступили на соревнованиях и завоевали несколько наград.

Так, самарец Александр Буяновский стал лучшим в беге на дистанции 400 метров. Его результат 47,17 секунд. Софья Палкина из Тольятти выиграла золото в метании молота. Она отправила снаряд на расстояние 72 метра 18 сантиметров. Самарчанка Ольга Вельмяйкина завоевала бронзу в тройном прыжке - 12 метров 86 сантиметров.

Дающие параллельный зачет Московской и Самарской областям Анастасия Николаева и Валерия Андреева завоевали золотые медали в беге. Одна на дистанции 110 метров с барьерами, другая - на расстоянии 400 метров. А вот Александр Юрченко отличился в тройном прыжке среди мужчин. Его результат - 16 метров 45 сантиметров. Еще одну награду - на этот раз серебро - получил Дмитрий Лопин (Краснодарский край / Самарская область). Он занял второе место в беге на 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU