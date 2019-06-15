В Самаре на склоне вдоль улицы Маяковского могут построить полуподцемный парк аттракционов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-15T08:32:57+03:00

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В Самаре предложили застроить склон вдоль улицы Маяковского. Там, по задумке авторов, в полуподземном пространстве может появиться уникальный культурно-развлекательный комплекс для детей, молодежи и туристов. Проект уже вынесли на общественные обсуждения. Вчера, 14 июня, его должны были рассмотреть мэр, жители города и экспертные сообщества. Об этом в своем Фейсбуке сообщил архитектор, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Максим Полещук.

На склоне хотят обустроить места отдыха и велодорожкиФото: Facebook

- Инновационный проект «Гора самоцветов» включает экспериментаниум, парк аттракционов и тематический парк под крышей и не имеет аналогов в РФ. Он уже обсуждался и был поддержан предыдущими властями города, теперь докладывается нынешним, - рассказал Максим Полещук.

Над улицей Маяковского и Волжским проспектом может появиться "воздушный" переход

По словам архитектора, при создании комплекса планируется использовать современные приемы экологической и зеленой архитектуры, которые позволят создать на кровле активное общественное пространство для молодежи. Кроме того, проект предусматривает создание над улицей Маяковского и Волжским проспектом надземного перехода. Предполагается, что «Гора самоцветов» займет территорию в 30 тысяч квадратных метров. Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,5 миллиарда рублей. Авторы проекта считают, что он окупится в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU