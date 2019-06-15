2019-06-15T11:26:51+03:00
Происшествия

В селе под Сызранью ранним утром полыхал частный дом

Пожару был присвоен повышенный ранг
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение пламени у пожарных ушло около одного часаНа тушение пламени у пожарных ушло около одного часаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рано утром в субботу, 15 июня, в селе Заборовка в Сызранском районе произошел пожар. Там на улице Кооперативной, 59 загорелся частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило в 6:15. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, на борьбу с огнем направлялись 10 пожарных и 3 единицы техники. Потушить пламя им удалось в 7:19. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас причину пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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