В селе под Сызранью ранним утром полыхал частный дом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-15T11:26:51+03:00

На тушение пламени у пожарных ушло около одного часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Рано утром в субботу, 15 июня, в селе Заборовка в Сызранском районе произошел пожар. Там на улице Кооперативной, 59 загорелся частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило в 6:15. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, на борьбу с огнем направлялись 10 пожарных и 3 единицы техники. Потушить пламя им удалось в 7:19. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас причину пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU