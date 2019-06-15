2019-06-15T12:01:34+03:00
Общество

Наводят красоту и избавляются от аллергенов: в Самаре продолжается активный покос травы

В этом году службам благоустройства предстоит обработать около 1700 га городских территорий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре активно продолжается покос травы и сорняков. Работы ведутся во всех районах города, в парках, скверах, на бульварах и набережной. В этом году общая площадь покоса травы составит около 1700 га, причем в некоторых местах эти работы будут проводиться несколько раз.

- Сейчас покосом травы ежедневно занимаются более 200 бригад, в том числе бригады МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Благоустройство», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», а также районных администраций. Первый покос уже прошел более чем на 90% территорий, - рассказал замглавы управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Как отмечают в городской мэрии, рабочие скашивают траву не только ради придания ей эстетического облика, но и для снижения аллергенной нагрузки на жителей. В частности, улицы города избавляют от амброзии и полыни, не допуская их цветения.

Напомним, что придорожные газоны приводит в порядок МП «Благоустройство», в парках и скверах - МП «Спецремстройзеленхоз». За придомовыми территориями следят управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а ответственность за незакрепленные участки несут районные администрации. Свои обращения по поводу покоса травы горожане могут направить тремя способами: через соцсети, в диспетчерскую департамента городского хозяйства и экологии по телефонам: 266-54-54, 266-56-17, а также в администрации районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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