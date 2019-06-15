В Тольятти после зверского убийства 2-летней девочки решили усилить контроль за неблагополучными семьями

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-15T13:14:00+03:00

Обычные жители смогут негласно наблюдать за неблагополучными семьями и сообщать о плохом отношении родителей к детям Фото: Алексей ФОКИН

Для этого в Автограде разрабатывается проект "Народная опека"

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В Тольятти собираются создать единую горячую линию, по которой можно будет сообщить о неправомерных действиях в отношении детей. Поводом для этого послужила недавняя трагедия в Автозаводском районе, где пьяный отчим зверски убил 2-летнюю девочку.

- Многие жители дома могли видеть плохое отношение взрослых к ребенку, но не знали, куда можно обратиться. Чтобы таких вопиющих случаев больше не было, в Тольятти активно разрабатывается проект "Народная опека". Благодаря ему горожане смогут вести негласный мониторинг за неблагополучными семьями и сообщать о противоправных действиях в отношении детей, - сообщили в администрации Автограда.

Как отмечают в мэрии, на горячей линии будут работать специалисты опеки, соцзащиты, полиции и прокуратуры. Разработку проекта должны завершить до 1 июля. Также в Тольятти в ближайшее время пройдут профилактические проверки условий проживания детей в возрасте до 7 лет в неблагополучных семьях.

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ИСТОЧНИК KP.RU