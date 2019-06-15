2019-06-15T14:03:01+03:00
Общество

В Самаре на стене во дворе художественного музея появился необычный мурал

Над созданием масштабного граффити одновременно работали 7 уличных художников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский художественный музейФото: Самарский художественный музейФото: Twitter.com
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Галерея огромных муралов в Самаре пополнилась еще одним изображением. Необычное граффити, которое на этот раз раздалось до больших размеров в длину, а не в высоту, появилось на днях во дворе Самарского художественного музея на улице Куйбышева. Стену протяженностью более 10 метров одновременно украсили 7 уличных художников.

- В создании мурала приняли участие такие уличные художники, как Арт Абстрактов, Данила, Ваня БВ, Кристина Март, Vertigo, Tachez, Base ЧЖНС. Мурал сделан в поддержку выставки "НеКлише", - рассказали представители музея.

Отметим, что художники работали над созданием масштабного граффити с момента открытия выставки - с утра 6 июня. Стену они расписывали в режиме реального времени. Работу художники закончили уже к вечеру. Добавим, что посмотреть на необычный мурал, который художники выполнили в различных стилях, а также на экспонаты выставки можно будет до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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