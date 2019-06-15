В Самарской области в садовом товариществе сгорела бесхозная постройка
Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Пожарные справились с огнем в течение 30 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 15 июня, в Сызрани в садовом товариществе "Тюльпан" произошел пожар. На улице Загорской загорелось бесхозное строение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:06. На место происшествия были направлены 12 человек и 3 единицы техники. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на территории в 50 квадратных метров, - рассказали в оперативном ведомстве.
Пожарные справились с огнем в 11:37. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU