2019-06-15T16:23:48+03:00
Происшествия

В Самарской области в садовом товариществе сгорела бесхозная постройка

Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные справились с огнем в течение 30 минутПожарные справились с огнем в течение 30 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 15 июня, в Сызрани в садовом товариществе "Тюльпан" произошел пожар. На улице Загорской загорелось бесхозное строение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:06. На место происшествия были направлены 12 человек и 3 единицы техники. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на территории в 50 квадратных метров, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пожарные справились с огнем в 11:37. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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