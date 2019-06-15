Жительница Кинеля осталась без велосипеда, пока платила за коммуналку в терминале

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-15T18:07:23+03:00

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На днях в Кинеле произошла дерзкая кража. Там у 47-летней местной жительницы, которая буквально на несколько минут зашла в банк, своровали велосипед.

- Женщина рассказала, что не стала пристегивать свое транспортное средство, потому что планировала быстро оплатить коммунальные услуги в платежном терминале. Преступник воспользовался ее беспечностью и угнал велосипед. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 56-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Мужчина признался, что на кражу его толкнуло трудное материальное положение. Похищенный велосипед он планировал продать. В отношении жителя Кинеля было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU