Помешал женской компании: жительница Сызрани зарезала несговорчивого брата
В начале этой недели в частном доме в переулке Некрасовский в Сызрани разыгралась семейная драма. Там в один из вечеров местная жительница зарезала родного брата. Трагедии предшествовало застолье и ссора.
По предварительным данным, женщина отдыхала дома вместе с подругами. В жилище также находился и ее брат, но он чем-то мешал веселой компании. Сестра попросила родственника уйти, но тот не захотел. В итоге завязалась словесная перепалка, а потом женщина схватила со стола нож и несколько раз ударила им брата. Как пишет "Маленькая Сызрань", после этого мужчина покинул дом и отправился к своей матери, однако там ему стало плохо и он упал, потеряв сознание. Раненому вызвали скорую, но медики не смогли его спасти.
Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители. Им предстоит установить все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU