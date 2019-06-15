2019-06-15T20:03:24+03:00
Происшествия

Помешал женской компании: жительница Сызрани зарезала несговорчивого брата

Семейная ссора закончилась трагедией
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина нанесла своему брату несколько ударов ножомЖенщина нанесла своему брату несколько ударов ножомФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В начале этой недели в частном доме в переулке Некрасовский в Сызрани разыгралась семейная драма. Там в один из вечеров местная жительница зарезала родного брата. Трагедии предшествовало застолье и ссора.

По предварительным данным, женщина отдыхала дома вместе с подругами. В жилище также находился и ее брат, но он чем-то мешал веселой компании. Сестра попросила родственника уйти, но тот не захотел. В итоге завязалась словесная перепалка, а потом женщина схватила со стола нож и несколько раз ударила им брата. Как пишет "Маленькая Сызрань", после этого мужчина покинул дом и отправился к своей матери, однако там ему стало плохо и он упал, потеряв сознание. Раненому вызвали скорую, но медики не смогли его спасти.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители. Им предстоит установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцев возмутили подвязанные веревочками ограждения на "смертельном" перекрестке Солнечной и Губанова
Трубы заменят рукавами: в Самаре коммуникации под Крымской площадью обновят бестраншейным способом
Жительница Кинеля осталась без велосипеда, пока платила за коммуналку в терминале
В самарской школе № 46 после обновления появятся новый кабинет труда и универсальная спортплощадка
В Самарской области в садовом товариществе сгорела бесхозная постройка
В Сызрани запертая возлюбленным пьяная девушка пыталась сбежать с 5 этажа по простыням
В Самарской области нашли тело пропавшего во время купания в реке 7-летнего мальчика
В Самаре на стене во дворе художественного музея появился необычный мурал
В Тольятти после зверского убийства 2-летней девочки решили усилить контроль за неблагополучными семьями
Наводят красоту и избавляются от аллергенов: в Самаре продолжается активный покос травы
В селе под Сызранью ранним утром полыхал частный дом
В Самаре на Молодогвардейской "Приора" обняла дерево и врезалась в дом
В Тольятти грабитель напал в подъезде на 17-летнюю девушку и отобрал у нее телефон
Смертельное ДТП: в Самарской области ВАЗ-2115 после столкновения с легковушкой впечатался в КамАЗ
В Самаре на склоне вдоль улицы Маяковского могут построить полуподземный парк аттракционов
Самарские легкоатлеты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
Самарскому полковнику Вере Рабинович поменяли статью обвинения и продлили срок ареста
Погода на 15-16 июня в Самарской области: в выходные будет прохладно, но без осадков
Незаконная торговля: из кафе на самарской набережной изъяли 200 литров алкоголя
Уложили первый слой: в Самаре ремонт улицы Победы завершен на 50%
Пришлось вызывать скорую: в Самаре экс-главе управления капстроительства стало плохо в суде
Реставрация синагоги в Самаре: в здании восстанавливают кирпичную кладку стен
Крупный пожар в Тольятти: загорелся ангар на Южном шоссе
В Сызрани на молодую мать возбудили уголовное дело за нападение на мужчину с ножом