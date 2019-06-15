Самарцев возмутили подвязанные веревочками ограждения на "смертельном" перекрестке Солнечной и Губанова

СЕГОДНЯ 21:04 2019-06-15T21:05:08+03:00

Ограждения установили на этой неделе специально для безопасности пешеходов

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В Самаре на пересечении улиц Солнечной и Губанова появились пешеходные ограждения, которые власти пообещали установить после недавно произошедшего там смертельного ДТП. Все бы ничего, вот только металлические заборчики, задача которых заключается в защите пешеходов в случае выезда автомобиля на тротуар, вызвали серьезные опасения у горожан. Части ограждений, которые должны быть крепко приварены к друг другу, связали между собой веревочками.

- Вы это серьезно?! Какая тут может быть безопасность?! - возмутились в Твиттере самарцы, обращаясь к департаменту городского хозяйства и экологии.

Новые ограждения на опасном перекрестке вызвали недоумение у горожанФото: vk.com

Пока чиновники ответа на эти вопросы не дали. Между тем горожане иронизируют: хорошо, что эти ограждения сделаны не из дерева и без использования скотча. Есть и те, кто надеется, что установка оборудования еще не завершена, что рабочие обязательно укрепят ограждения с помощью сварочного аппарата.

Напомним, что смертельное ДТП на пересечении Солнечной и Губанова произошло днем 4 июня. Там столкнулись "Астон Мартин" и "Тойота Рав 4", после чего вторая иномарка вылетела на тротуар и сбила 47-летнюю няню с ребенком. Женщина погибла на месте, а мальчик чудом не получил серьезных травм. После этой аварии на перекрестке сменили режим работы светофоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU