2019-06-15T21:52:20+03:00
Общество

В Самарской области впервые сфотографировали редкую для региона птицу

Местная жительница запечатлела буланого жулана, который обычно обитает в восточный районах Средней Азии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия Плеханова / Жигулевский заповедникФото: Юлия Плеханова / Жигулевский заповедник
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В Самарской области впервые "поймали в объектив" новый для региона вид птицы - буланого жулана, который также называется рыжехвостым жуланом. Открытие с помощью своего фотоаппарата сделала местная жительница Юлия Плеханова. Снимок опубликовал Жигулевский заповедник, который сейчас проводит соответствующий фотоконкурс.

- Этот вид был обнаружен на территории Волжско-Камского края впервые. В основном буланый жулан обитает в восточных районах Средней Азии, Монголии и Южном Забайкалье. Ближайшее место гнездования к 63 региону - юг Казахстана, - рассказали представители заповедника.

Отметим, что буланый жулан, как правило, достигает длины в 17,5 см. Самцы весят от 30 до 38 грамм, а самки, одну из которых запечатлела жительница Самарской области, - всего 31-33 грамма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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