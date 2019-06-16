В Сызрани решили познакомить соседей
В Самарской области появился День соседа. Праздник с таким названием на днях провели в Сызрани, в Юго-Западном районе города. Об этом пишет портал «КТВ-Луч».
Во дома №53 по проспекту 50 лет Октября собралось около сотни людей, взрослые и дети. Организаторы мероприятия, общественники КОС №5, подготовили для гостей Дня соседа яркую культурную программу с участием сотрудников дома культуры "Горизонт", викторинами и конкурсами. Всех угощали лимонадом, а детям раздали небольшие подарки.
Гости праздника отметили, что День соседа, действительно хорошая возможность познакомиться с людьми, с которыми живешь практически бок о бок. Многие говорят, что в советские времена так и было, все свои соседей знали и сейчас это лишним не будет.
День соседа стал своеобразным продолжением Дня двора, который нередко проходил в Сызрани. Кстати эту традицию перехватили и другие города Самарской области, в частности Отрадный.
ИСТОЧНИК KP.RU