В Сызрани решили познакомить соседей

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-16T08:46:28+03:00

Для этого их собрали на специальный праздник

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В Самарской области появился День соседа. Праздник с таким названием на днях провели в Сызрани, в Юго-Западном районе города. Об этом пишет портал «КТВ-Луч».

Во дома №53 по проспекту 50 лет Октября собралось около сотни людей, взрослые и дети. Организаторы мероприятия, общественники КОС №5, подготовили для гостей Дня соседа яркую культурную программу с участием сотрудников дома культуры "Горизонт", викторинами и конкурсами. Всех угощали лимонадом, а детям раздали небольшие подарки.

Гости праздника отметили, что День соседа, действительно хорошая возможность познакомиться с людьми, с которыми живешь практически бок о бок. Многие говорят, что в советские времена так и было, все свои соседей знали и сейчас это лишним не будет.

День соседа стал своеобразным продолжением Дня двора, который нередко проходил в Сызрани. Кстати эту традицию перехватили и другие города Самарской области, в частности Отрадный.

ИСТОЧНИК KP.RU