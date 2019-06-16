2019-06-16T17:32:40+03:00
Общество

Редкая удача: житель Сызрани выловил на Волге гигантского судака весом 10 килограммов

Для автора улова это крупный судак
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Суббота, 15 июня, оказалась удачной для сызранского рыбака Сергея Хворова. Мужчина отправился на рыбалку в Хвалынский район, где ему удалось выловить гигантского судака.

Мужчина сразу похвалился в социальных сетях в паблике "Рыбалка в Сызрани", разместив там фотографию рыбины. По его словам вес пойманного судака составляет около 10 килограммов.

В комментариях рыбака сразу начали поздравлять. Редкая удача. точно с лодки ловил, поздравляю, - писали доброжелатели. Но нашлись и те, кто был уверен, что десятикилограммовая рыба на фото не что иное, как фотошоп. Сергей Хворов на эти уколы не отреагировал, а просто с гордостью вернулся домой с огромным судаком и организовал сытный ужин.

Кстати, жителям Сызрани везет на крупные уловы. Так, в сентябре 2018 года сызранский рыбак поймал на Волге 9-килограммовую щуку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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