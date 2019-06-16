2019-06-16T18:55:55+03:00
Происшествия

На Ташкентской трамвай не успел затормозить и протаранил «Хендай»

Из-за аварии с обеих сторон Московского шоссе образовались пробки из трамваев
Вера ЦЫГАНКОВА
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Машина вылетела на соседние трамвайные путиМашина вылетела на соседние трамвайные путиФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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Вечером в воскресенье, 16 июня, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской произошло ДТП. Столкнулись автомобиль «Хендай Гетц» и трамвай №25.

За рулем иномарки была девушка. По словам очевидцев, она двигалась со стороны Волги, проехала Московское шоссе и решила повернуть в сторону больницы им. Середавина.

- Вероятно автоледи рассчитывала проскочить перед трамваем, но не получилось. Водитель трамвая тоже не успел затормозить, в итоге трамвай протащил легковушку и выбросил ее на соседние трамвайные пути, - рассказали очевидцы.

Удар пришелся в правое крыло автомобиля. В результате ДТП движение трамваев на Ташкентской встало в обоих направлениях.

- И с той стороны Московского стоят, и с той, - рассказывают очевидцы. - Машина, конечно, сильно помята, но вроде бы никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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