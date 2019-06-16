2019-06-16T21:53:11+03:00
Общество

В начале рабочей недели жаркую погоду в Самаре разбавит прохладный ветер

А к среде в регион придут небольшие дожди
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 17 июня, рабочая неделя в Самарской области начнется с довольной комфортной для многих погоды. По данным приволжского УГМС, в Самаре и других крупных города региона ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 — 12 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут до +25 градусов, а в ночь на вторник температура воздуха будет варьироваться от 16 до 11 градусов.

Во вторник, 18 июня, также переменная облачность, преимущественно без осадков. На улице будет жарче — до 27 градусов. Но из-за западного ветра температура не будет сильно ощущаться. Скорость ветра 5 — 10 м/с. Он усилится к среде до 6 — 11 м/с и станет северо-западным. Температура воздуха днем ожидается также в пределах 22 — 27 градусов. В середине недели синоптики прогнозируют местами по области небольшие дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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