В Самаре улицу Тушинскую закрыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-17T08:01:33+03:00

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В воскресенье, 16 июня, в Самаре на улице Тушинской произошла коммунальная авария. Там было выявлено повреждение на канализационной линии диаметром 200 мм. На место были оперативно направлены специалисты Самарских коммунальных систем. На время работ движение по улице Тушинской пришлось ограничить.

- С 11:00 было введено полное перекрытие улицы Тушинской от улицы Партизанской до улицы Аэродромной, - сообщили в "РКС-Самара".

Насколько известно, работы на месте повреждения еще не окончены. В связи с этим запрет на проезд по улице Тушинской будет действовать и сегодня, 17 июня. Когда именно завершится ремонт и будет открыто движение, в компании пока не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU