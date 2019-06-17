В Тольятти двое парней грабили случайных прохожих ради денег на выпивку

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-17T08:43:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские задержали серийных преступников, которые промышляли грабежами на улицах города весной этого года. Действовали злоумышленники всегда одинаково: подбегали со спины к прохожим и рывком отнимали сумки и телефоны. Поймать разбойников удалось благодаря тому, что они после одного из нападений попали в больницу.

- Двое молодых людей в один из дней напали на компанию из 5 человек. Между ними завязалась потасовка. Злоумышленники, хоть и похитили чужое имущество, но получили травмы и обратились в одно из медучреждений города. После этого их задержали полицейские, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Предполагаемыми преступниками оказались 26-летний и 21-летний молодые люди, которые ранее были судимы за грабеж. Они признали вину в 4 грабежах. По словам парней, преступления они совершали, когда у них заканчивались деньги на выпивку. Все отнятые у случайных прохожих вещи они сдавали в ломбард, а вырученные деньги тратили на алкоголь. Сумма ущерба от их действий составила более 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодых людей правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж». Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU