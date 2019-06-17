2019-06-17T09:00:43+03:00
Происшествия

В Сызрани безработная женщина попалась на хранении 184 г героина

Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В отношении женщины возбудили уголовное делоВ отношении женщины возбудили уголовное делоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани полицейские поймали предполагаемую наркосбытчицу. Ею оказалась безработная 30-летняя местная жительница, которая ранее уже была судима.

- Женщину задержали в подъезде дома на проспекте 50 лет Октября. При ней были найдены два свертка с белым порошком. Исследование показало, что это был героин массой 184 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сызранка рассказала, что хранила наркотик без цели сбыта для собственного употребления. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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