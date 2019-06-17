2019-06-17T09:22:18+03:00
Общество

В Самаре мужчина 38 раз нарушил ПДД и накопил долг в 66,5 тысяч рублей

О том, что нужно оплатить штрафы, должник вспомнил только после вмешательства приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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ФОТО: УФССП по Самарской областиФОТО: УФССП по Самарской области
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В Самаре местный житель 38 раз нарушил правила дорожного движения и накопил штрафов на 28,5 тысяч рублей. Поскольку мужчина вовремя их не оплатил, сумма его долга увеличилась в два раза - до 66,5 тысяч рублей.

- Приставы вынесли постановление о временном ограничении должника на пользование специальным правом на управление транспортными средствами и запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля, а также назначили исполнительский сбор, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Между тем самарец запланировал продажу автомобиля и поездку за границу. Узнав о долге, мужчина поспешил полностью его погасить. К этому времени эта сумма увеличилась до 66,5 тысяч рублей. Сразу после оплаты долга, все запреты с мужчины были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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